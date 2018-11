Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

Servis "Severe Weather Europe" za vikend pred nama najavljuje znatno visoke temperature za ovaj dio godine.

Sudeći prema ovom servisu, tokom vikenda na području Balkana i istočne Evrope čeka nas dnevna temperatura i do 25 stepeni Celzijusa.

Sa Mediterana na područje Balkana stiže topao vazduh, te se očekuje temeperatura koje će u prosjeku biti više za 10 stepeni od uobičajenih za ovo doba godine.

Federalni hidrometerološki zavod za sutra je najavio pretežno oblačno vrijeme, ali toplo, sa dnevnom temperaturom i do 25 stepeni Celzijusa na jugu zemlje.

U nedjelju se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. U Hercegovini uglavnom sunčano uz umjereno naoblačanje. Jutarnje temperature od 7 do 12, na jugu od 14 do 18, a dnevne od 16 do 22, na jugu do 25 °C.

U ponedjeljak, kako je najavljeno, biće nešto hčadnije nego tokom vikenda sa dnevnom temperaturom od 14 do 20 stepeni Celzijusa. Poslijepodne je moguća kiša u nekim predjelima.

U utorak se u većem dijelu BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle i niske oblačnosti. Jutarnje temperature će biti od 7 do 12, na jugu do 16, a dnevne od 15 do 21, na jugu do 23 stepena celzijusa.