Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će narednih dana biti promjenljivo vrijeme s povremenom kišom i pljuskovima, a stabilizacija vremena i priliv toplijeg vazduha se očekuje u srijedu, 21. jula, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Iz Zavoda upozoravaju da će danas lokalno biti obilnih padavina i lokalnih nepogoda, a najviše padavina se očekuje u Krajini, prvo na jugozapadu, zatim u regionu Banjaluke, pa i na sjeverozapadu.

"Lokalne količine padavina pri jakoj kiši mogu biti preko 50 litara po metru kvadratnom, tako da će postojati opasnost od bujičnih poplava. Druga zona obilnijih padavina će biti od srednjeg toka rijeke Drine prema Doboju", upozoravaju iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Prema prognozi Zavoda, danas će doći do blagog pada temperature, a vjetar će biti slab do umjeren istočni ili promjenljiv, a predveče lokalno pojačan.

Prema meteo-biltenu najviša dnevna temperatura vazduha danas će biti od 22 do 28, na sjeveroistoku i jugu oko 30 stepeni Celzijusovih.

I sutra će preovladavati promjenljivo vrijeme s povremenom kišom, pljuskovima a biće i grmljavine.

Kiše će biti prvo na sjeveru i zapadu, a tokom dana u centralnom pojasu i na istoku, kasnije i u ostalim krajevima, dok će lokalno biti i obilnijih padavina.

Vjetar će biti slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura sutra će biti od 13 do 19, na planinama od 10, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 30, na planinama od 18 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 19. jula, preovladavaće promjenljivo vrijeme s povremenom kišom i pljuskovima. Poslijepodne i uveče padavine će slabiti i prestati, prvo na zapadu i jugu, dok će ih na istoku i sjeveroistoku biti dijelom tokom noći.

Jutarnja temperatura biće od 13 do 19, na planinama od 10, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 30, a na planinama od 17 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 20. jula, u toku noći i jutra biće slabe kiše na istoku i jugoistoku, a u ostalim krajevima jutro će uglavnom biti vedro uz malu oblačnost. Tokom dana biće uglavnom sunčano uz malu oblačnost, dok će na jugoistoku i jugu biti slabe kiše ili pljuskova koji prestaju do večeri.

Jutarnja temperatura biće od 14 do 19, na planinama od 11 stepeni , a najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 29, na jugu do 31, na planinama od 20 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 21. jula, će doći do stabilizacije vremena i priliva toplijeg vazduha. Ujutru i tokom dana će biti uglavnom sunčano uz malu dnevnu oblačnost i porast dnevne temperature.

Jutarnja temperatura biće od 14 do 19, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu do 33 stepena Celzijusova.