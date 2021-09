Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će narednih dana biti svježije uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost, a krajem sedmice se očekuje nešto toplije vrijeme uz postepen rast temperature vazduha, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 15, a najviša dnevna od 15 do 23, na jugu do 26 stepeni Celzijusovih.

Sutra ujutru biće pretežno do potpuno oblačno, mjestimično uz koju kap kiše u sjevernim i centralnim predjelima, a tokom dana promjenljivo uz sunčane intervale i malu dnevnu oblačnost. U južnim predjelima biće sunčano i toplije, ali nestabilno uz uslove za lokalne pljuskove poslije podne.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 15, na planinama od osam stepeni, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena Celzijusova.

U srijedu, 22. septembra, ujutro biće pretežno oblačno i svježe, a tokom dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha biće od devet do 15, na planinama od šest, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena Celzijusova.

U četvrtak, 23. septembra, ujutro biće pretežno vedro i svježe, a tokom dana sunčano vrijeme uz malu dnevnu oblačnost i malo toplije nego prethodnih dana.

Jutarnja temperatura vazduha biće od devet do 15, na planinama od pet stepeni, a najviša dnevna od 13 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih.

U petak, 24. septembra, ujutro će biti uglavnom vedro i svježe, ponegdje oko rijeka i po kotlinama uz prolaznu sumaglicu ili nisku oblačnost. Tokom dana će biti sunčano vrijeme uz malu dnevnu oblačnost i porast dnevne temperature.

Jutarnja temperatura vazduha biće od devet do 15, na planinama od sedam, a najviša dnevna od 15 do 23, na jugu do 26 stepeni Celzijusovih.