Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

BANJALUKA - U Republici Srpskoj narednih dana biće sunčano i toplo vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom od 20 do 27, na jugu i sjeveru do 29 stepeni Celzijusovih, podaci su Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Sutra ujutro biće pretežno vedro i svježe, na istoku i u Krajini uz umjerenu oblačnost, oko rijeka i po kotlinama uz prolaznu sumaglicu ili maglu.

Tokom dana biće sunčano, uz malu oblačnost i porast dnevne temperature.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha iznosiće od osam do 14, na planinama od pet, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni.

U subotu, 25. septembra, jutro će biti vedro i svježe, ponegdje oko rijeka i po kotlinama uz prolaznu maglu ili nisku oblačnost, dok će tokom dana biti sunčano uz malu dnevnu oblačnost i toplo.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 10 do 15, na planinama od sedam, a najviša dnevna od 16 do 25, na jugu i sjeveru do 28 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 26. septembra, ujutro će biti vedro i svježe, ponegde oko rijeka i po kotlinama uz prolaznu maglu ili nisku oblačnost.

Tokom dana biće sunčano i toplo.

Minimalna jutarnja temperatura iznosiće od 10 do 16, na planinama od osam, a najviša dnevna od 20 do 27, na jugu i sjeveru do 29 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 27. septembra, jutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom na zapadu i sjeverozapadu, a na jugu vedro.

Tokom dana biće promjenljivo oblačno, uz periode kiše ili pljuskova, poslije podne i uz moguću grmljavinu. Povremeno će biti sunčanih perioda, a dnevna temperatura biće niža nego prethodni dan.

Minimalna jutarnja temperatura iznosiće od 12 do 18, na planinama od devet stepeni, a najviša dnevna od 19 do 25, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih.