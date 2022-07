Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

BANJALUKA - U BiH će sutra će biti sunčano i ugodno toplo vrijeme, uz malu dnevnu oblačnost i nekoliko stepeni nižu temperaturu nego danas.

Jutro će biti pretežno vedro i malo svežije, u sjevernim predjelima promenljivo do pretežno oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 18 na jugu do 23, a maksimalna dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena Celzijusa.

Duvaće slab do umjeren vjetar, pretežno sjeveroistočni, uveče lokalno pojačan u južnim predjelima.

Sunčano i toplije vrijeme, uz malu dnevnu oblačnost očekuje se i narednih nekoliko dana.

Kada je u pitanju početak nardne sedmice u ponedjeljak nas očekuje sunčano vrijeme.

"Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni", navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U utorak se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutarnja temperatura će iznositi od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

U srijedu se, takođe, očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

"Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni Celzijusa", navodi se u prognozi fedralnih meteorologa.

Koliko iznosi UV index po gradovima BiH možete pogledati OVDJE.