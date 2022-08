Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti pretežno suvo vrijeme, a vrlo slaba kiša moguća je samo ponegdje, dok će najviše dnevna temperatura vazduha iznositi do 35 stepeni Celzijusovih.

Jutro je u većini predjela umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo,a vrlo slaba kiša pada samo ponegdje na sjeveru.

Tokom popodneva doći će do razvedravanja - na jugu i jugoistoku biće sunčano i toplije, a tokom popodneva na istoku razvoj oblaka ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 27 na zapadu do 35 stepeni na jugu, u višim predjelima na zapadu od 24 stepena Celzijusova.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Kada su u pitanju naredna tri dana, u ponedjeljak se očekuje promjenljivo naoblačnje i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 35°C.

Prema prognozi Federalnog hidromteorološkog zavoda, u utorak se očekuje pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 29°C, na jugu zemlje do 34°C.

U srijedu će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Kako navode meteorolozi djelomično vedro će biti na jugu gdje se pljuskovi očekuju u poslijepodnevnim satima.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. N

ajniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, na jugu zemlje do 34°C.