Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

U Republici Srpskoj danas se očekuje prijatno toplo i sunčano vrijeme, uz malu oblačnost, a naredna tri dana promjenljivo, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na sjeveru će večeras postepeno doći do naoblačenja koje će se tokom noći premještati ka centralnim i istočnim predjelima i donijeti ponegdje slabu kišu.

U Srpskoj se sutra ujutru očekuje oblačno vrijeme uz slabu kišu ponegdje na sjeveru i istoku, a na jugu pretežno vedro.

Tokom prijepodneva oblačnost sa slabom kišom premještaće se ka istoku, a na sjeveru i zapadu doći će do razvedravanja, uz sunčanije vrijeme.

Poslije podne najavljen je prestanak kiše i na istoku uz postepeno razvedravanje. Biće malo hladnije, dok će na jugu Hercegovine biti sunčano i toplije.

Vjetar će biti slab do umjeren, u Hercegovini i na planinama povremeno jak, sjevernih smjerova.

Minimalna temperatura vazduha biće od devet do 15, u višim predjelima od šest stepeni, a maksimalna od 16 na istoku do 21 na zapadu, na jugu do 24, u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 4. oktobra, će tokom dana biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu sunčano i malo toplije.

Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 11, na jugu do 14, u višim predjelima tri stepena, a maksimalna od 17 do 21, na jugu do 23, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

U srijedu tokom dana biće pretežno sunčano i postepeno toplije. Svježije će biti samo u predjelima gdje se magla bude duže zadržavala tokom dana.

Minimalna temperatura vazduha biće od tri do osam, na jugu do 11, u višim predjelima od minus dva stepena, a maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25, u višim predjelima i mjestima sa maglom od 15 stepeni Celzijusovih.