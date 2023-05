Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

U Republici Srpskoj narednih dana očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Slaba kiša na istoku se očekuje već danas oko podneva, a dnevni razvoj oblaka donijeće lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Sutra ujutru preovladavaće pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz promjenljivu oblačnost, a tokom dana razvoj oblaka donijeće lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Uveče će biti pretežno vedro u većini predjela, dok će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, poslije podne u južnim predjelima u skretanju na jugozapadni.

Јutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 15, a dnevna od 20 do 27, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 24. maja, biće promjenljivo do pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima u većini predjela sve do večeri.

Јutarnja temperatura biće od sedam do 15, dnevna od 19 do 27, a u višim predjelima od 16 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 25. maja, očekuje se promenljivo do pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima u većini predjela, sve do večeri, a dnevna temperatura biće u blagom padu.

Јutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 15, a dnevna od 15 do 20, na jugu do 26 stepeni Celzijusovih.

U petak, 26. maja, biće promenljivo do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom i pljuskovima, dok se u Hercegovini očekuje više sunčanih perioda i toplo.

Јutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 15, a dnevna od 16 do 21, na jugu do 26 stepeni Celzijusovih.