Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

U Republici Srpskoj će naredna tri dana biti sunčano i toplo vrijeme, sa maksimalnom temperaturom vazduha u petak, 18. avgusta, do 36 stepeni Celzijusovih, a kiša je moguća samo ponegdje, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutru i prije podne biće pretežno sunčano i toplo uz postepeni razvoj oblaka na istoku. Od sredine dana na istoku biće promjenljivo oblačno uz povremenu kišu i pljuskove.

Oblačnost će se zatim širiti ka zapadu i sjeveru i donijeće kratkotrajnu kišu samo ponegdje, dok će do večeri padavine prestati.

Јutarnja temperatura vazduha biće od 13 do 18, a dnevan od 27 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusova.

U četvrtak, 17. avgusta, biće pretežno sunčano i toplo. Tokom popodneva od jugoistoka ka zapadu očekuje se razvoj oblaka koji će samo ponegdje donijeti povremenu kišu ili pljuskove.

Јutarnja temperatura vazduha biće od 15 do 22, u višim predjelima od 11, a dnevna od 29 do 35 stepeni Celzijusovih.

Sunčano i vrlo toplo biće u petak, 18. avgusta, kada će poslije podne uslijediti razvoj oblaka, a kratkotrajni pljuskovi biće mogući samo ponegdje u višim predjelima na istoku.

Јutarnja temperatura vazduha biće od 15 do 22, u višim predjelima od 11, a dnevna od 31 do 36 stepeni Celzijusovih.