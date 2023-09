Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

BANJALUKA - U Republici Srpskoj narednih dana biće sunčano i pretežno toplo vrijeme, uz svježa jutra i maglu po kotlinama i duž rijeka, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na istoku će sutra tokom dana biti oblačnije i svježije uz povremenu slabu kišu, dok će na jugu i jugoistoku biti vjetrovito.

Minimalna temperatura vazduha biće od 10 do 16, na jugu do 20 u višim predjelima od šest stepeni, a maksimalna dnevna od 22 na istoku do 29 na jugu, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, četvrtak i petak, 6, 7. i 8. septembra, biće još toplije sa dnevnom temperaturom vazduha i do 33 stepena Celzijusova.

Tokom dana u četvrtak na jugoistoku će doći do umjerenog razvoja oblaka koji samo ponegdje može donijeti kratkotrajnu kišu.