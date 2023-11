Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

U Republici Srpskoj će naredna tri dana biće promjenljivo vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima i maksimalnom dnevnom temperaturom do 17 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra se u prvom dijelu dana na sjeveru i zapadu očekuju povremene i slabe padavine, a na jugu i istoku jače.

Tokom popodneva kiša će slabiti uz postepeno razvedravanje od sjeverozapada.

Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova.

Minimalna temperatura vazduha biće od pet stepeni na zapadu do 12 na jugu, u višim predjelima tri stepena, a maksimalna od 11 do 16, u višim predjelima sedam stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 9. novembra, ujutru će biti hladnije i pretežno vedro, a tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Uveče će doći do novog naoblačenja sa zapada.

Minimalna temperatura vazduha biće od dva do šest, na jugu do devet, u višim predjelima minus jedan, a maksimalna od 11 do 17, u višim predjelima devet stepeni Celzijusovih.

U petak, 10. novembra, biće pretežno oblačno i hladnije sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će biti izraženiji na jugu.

Minimalna temperatura vazduha biće od četiri na zapadu do 10 stepeni na jugu, u višim predjelima jedan stepen, a maksimalna od devet do 15, u višim predjelima pet stepeni Celzijusovih.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.