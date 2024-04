Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će i u naredna tri dana biti hladno vrijeme, povremeno sa kišom, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Sutra će biti oblačno i hladnije uz ponegdje slabe padavine na istoku i sjeveru, a u ostalim predjelima suvo. Tokom dana biće pretežno suvo uz djelimično razvedravanje i sunčane periode.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od jedan do šest, u višim predjelima od minus dva, a maksimalna od 10 do 16, u višim predjelima od pet stepeni Celzijusovih.

U utorak, 23. aprila, u prvom dijelu dana biće suvo uz sunčane periode i malo toplije. Poslije podne očekuje se kiša povremeno i pljuskovi na jugu i zapadu, a u noći na srijedu, 24. april, padavine će zahvatiti većinu predjela.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od dva do šest, na jugu do devet, u višim predjelima od minus dva, a maksimalna od 10 na zapadu do 18 na istoku, u višim predjelima od pet stepeni Celzijusovih.

U srijedu će biti oblačno i hladnije sa kišom, ponegdje i uz jače pljuskove sa grmljavinom. Na istoku će biti malo toplije uz slabije padavine.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od dva do osam, a maksimalna od osam na zapadu do 16 na istoku, u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.