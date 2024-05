Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

Federalni hidrometorološki zavod objavio je vremensku prognozu za naredne dane, tačnije od 14.05.2024. – 27.05.2024. godine.

Od utorka na prostoru Bosne i Hercegovine počinje novo razdoblje sa promjenjivim vremenskim prilikama, koje će potrajati do kraja radne sedmice.

Vrijeme će karakterisati naoblačenje i kiša, ponegdje i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Tokom ovog perioda svakodnevno možemo očekivati padavine, koje bi u utorak i srijedu mogle biti i cjelodnevne. Pri tome, naročito u Hercegovini i u Krajini velika je vjerovatnoća i za izraženije lokalne pljuskove i grmljavinu. Od četvrtka (16.maja) svakodnevno će gotovo posvuda biti i sunčanih sati. U subotu i nedjelju stabilno i pretežno sunčano.

Minimalne temperature vazduha od nedjelje variraće između 7°C i 12°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 15°C. Najviše dnevne temperature u Bosni između 15°C i 20°C, na jugu zemlje do 22°C. U periodu od 20. do 27. maja nakon kraćeg stabilnog perioda prem raspoloživim sinoptičkim materijalima ponovo slijedi period nestabilnog vremena, praćen kišom i lokalnim pljuskovima, prenosi N1.

Jutarnja temperatura uglavnom između 9°C i 13°C u Bosni, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura u Bosni od 18°C do 23°C, u Hercegovini do 25°C.

