Kakvo nas vrijeme očekuje narednih sedmica

U periodu od 22. do 27. oktobra na prostoru sjeverne, sjeveroistočne, istočne i centralne Bosne očekuje se nestabilno vrijeme sa povremenom slabom kišom, dok na zapadu i jugozapadu Bosne te na prostoru Hercegovine meteorolozi predviđaju stabilnije vrijeme.

Tokom ovog perioda širom Bosne očekuje se pretežno oblačno vrijeme, a uz riječne tokove sa dugotrajnom maglom. Jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se od 3 do 8, u Hercegovini od 8 do 13 stepeni. Dnevne temperature u Bosni očekuju se od 10 do 15, a u Hercegovni od 16 do 21 °C.

Nestabilno vrijeme širom Bosne i hercegovine prognozira se od 27. oktobra do kraja prognoznog perioda 06. novembra.

Usljed jakog južnog strujanja od 28. do 31. oktobra prognozira se obilna kiša kako u Bosni tako i u Hercegovini, a najveće količne se očekuju u Hercegovini na južnim obroncima planina Čabulje, Čvrsnice, Prenja i Veleža.

Jutarnje temperature u Bosni očekuju se od 5 do 10, u Hercegovini od 9 do 14 °C. Maksimalne temperature u Bosni prognoziraju se do 20 stepeni, a na jugu do 23 °C.

(N1)