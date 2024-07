Kakvo nas vrijeme očekuje ove sedmice (FOTO)

Ove sedmice više svježine usljed prodora hladnijeg vazduha sa sjevera.

Hladniji vazduh nam stiže od noći na srijedu i zadržaće se nad našim krajevima do subote, prenosi stranica BHmeteo.

Danas, u nastavku dana, razvojem oblačnosti nestabilno vrijeme u većem dijelu zemlje uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom.

U utorak, tokom dana stabilnije i pretežno sunčano vrijeme, poneki kratkotrajan pljusak moguć samo rijetko. U večernjim satima utorka, a glavninom u noći na srijedu premještanje hladne fronte sa sjevera. Hladna fronta će donijeti prolazno kišu, pljuskove sa grmljavinom uz lokalno izraženije padavine i pojačan sjeverac. Do jutarnjih sati srijede zahvatiće veći dio Bosne, a kasnije u toku srijede i ostatak zemlje.

U četvrtak i petak svježije vrijeme uz dnevni razvoj oblačnosti. Duvaće tokom dana u većem dijelu zemlje pojačan sjeverac i bura, glavninom u četvrtak. U četvrtak još rijetko može biti malo kiše, dok su u petak male šanse za padavine.

Za vikend više sunčanog vremena, stabilno i uz porast temperatura.

Dnevne temperature u periodu od srijede do subote uglavnom između 21 i 27, na jugu do 30 °C. Drugim danima 25 do 31, na jugu do 36 °C koliko je moguće u utorak i nedjelju. Jutra svježija, posebno sredinom sedmice kad dođe do prodora hladnijeg vazduha.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.