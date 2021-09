Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje smanjenje oblačnosti i više sunčanog vremena.

Ujutro će biti malo do umjereno oblačno, na jugu vedro, lokalno sa maglom po kotlinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od sedam do 12, na planinama od pet, najviša dnevna od 17 do 22, na jugu do 25, a na planinama od 13 stepeni Celzijusa.

Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo je ponegdje registrovana i kiša.

Temperatura vazduha u 14.00 časova : Bjelašnica šest, Mrakovica 10, Han Pijesak 11, Doboj, Drinić i Sokolac 13, Zvornik, Mrkonjić Grad i Srbac 14, Banjaluka, Kalinovik, Novi Grad, Prijedor i Ribnik 15, Sarajevo, Bijeljina, Višegrad i Rudo 16, Čemerno i Šipovo 17, Gacko 19, Nevesinje 20, Bileća 24, Mostar i Neum 25 i Trebinje 26 Celzijusovih stepeni.