Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a povremeni slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim i istočnim predjelima, ponegdje i u Hercegovini.

Do kraja dana, u većem dijelu Republike Srpske i FBiH očekuje se razvedravanje, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Duvaće vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz jutarnju temperaturu od osam do 13, na jugu 16, a dnevna će iznositi od 17 do 22, na jugu do 26 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas je bilo uglavnom umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sa kišom mjestimično u zapadnim i centralnim područjima.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Čemerno devet, Mrakovica i Han Pijesak 11, Kalinovik i Kneževo 12, Mrkonjić Grad i Ribnik 13, Sokolac 14, Gacko 15, Šipovo, Srebrenica i Sanski Most 16, Banjaluka, Bihać, Livno, Sarajevo i Zenica 17, Rudo 18, Prijedor, Srbac i Tuzla 19, Bijeljina i Doboj 20, Višegrad i Novi Grad 21, Bileća i Široki Brijeg 22, Mostar 24, Trebinje 25 i Neum 26 stepeni.

