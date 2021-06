Kakvo nas vrijeme očekuje tokom sedmice

U BiH danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalno poneki pljusak je moguć u istočnim i sjeveroistočnim područjima.

U Hercegovini mala do umjerena naoblaka. Vjetar u sjevernim dijelovima slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 23 stepena Celzijusa, na jugu zemlje do 26.

U utorak će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima prolazno može biti i pretežno oblačno vrijeme.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.

Dan kasnije, u srijedu, u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 8 i 12, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni, na jugu zemlje do 31.

U četvrtak se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenjivog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa, zaključuju iz FHMZ-a BiH.