Kakvo nas vrijeme očekuje u četvrtak

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti pretežno oblačno, a ponegdje su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Ujutru će biti umjereno do pretežno oblačno, na istoku uz povremenu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

U ostalim predjelima biće umjereno oblačno i malo toplije, a kasnije popodne pljuskovi su mogući i ponegdje na zapadu.

Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura biće od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 32 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperature vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 12, Han Pijesak 19, Sokolac, Čemerno 20, Kneževo 22, Gacko 23, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Bihać, Ivan sedlo, Livno 24, Drinić, Ribnik, Srebrenica 25, Šipovo, Bugojno, Neum, Sarajevo, Tuzla 26, Banjaluka, Bileća, Novi Grad, Srbac, Trebinje, Gradačac, Jajce, Sanski Most, Široki Brijeg 27, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Drvar, Mostar 28, Foča, Zvornik 29, Zenica 30, te Višegrad, Rudo 31 stepen Celzijusov.