Kakvo nas vrijeme očekuje u četvrtak?

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje promjenljivo do pretežno oblačno i suvo vrijeme, dok se na jugu očekuje mjestimična slaba kiša koja je moguća i u sjevernim i istočnim predjelima.

Јutro će biti umjereno do pretežno oblačno, na jugu i jugozapadu uz uslove za slabu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od tri do osam, a u višim predjelima od jedan, a maksimalna od 13 do 18, a u višim krajevima do sedam stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren do jak jugozapadni vjetar, na momente olujni, posebno na zapadu i u planinskom pojasu.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je u BiH bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme.