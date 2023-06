Kakvo nas vrijeme očekuje u četvrtak

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH se sutra očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Tokom dana dnevni razvoj oblačnosti u višim predjelima i na jugoistoku može dovesti do kratkotrajne kiše, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha od 16 do 23, na jugu do 26 stepena Celzijusovih, a dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab zapadni i jugozapadni.

U BiH danas je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.