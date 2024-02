Kakvo nas vrijeme očekuje u četvrtak

U većini krajeva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti oblačno sa kišom i pljuskovima, na planinama sa slabim snijegom.

Prije podne biće oblačno sa slabom kišom, a na planinama se očekuje slab snijeg, dok će na jugu biti suvo i oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom popodneva padavine će prestati na sjeveru i sjeverozapadu uz postepeno razvedravanje, a na istoku će do kraja dana ostati oblačno uz slabe padavine. U nižim predjelima će padati kiša, a u brdsko-planinskim slab snijeg.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, a na jugu jaka bura.

Јutarnja temperatura vazduha od dva do osam stepeni, u višim predjelima od minus jedan, a najviša dnevna od šest na istoku do 11 na sjeverozapadu, na jugu do 14, u višim predjelima od dva stepena Celzij

Danas preovladava pretežno oblačno vrijeme ponegdje sa kišom i pljuskovima.

