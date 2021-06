Kakvo nas vrijeme očekuje u julu i avgustu?

BANJALUKA - Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Igor Kovačić rekao je da će i u julu biti veoma toplo i vruće vrijeme, a u avgustu se očekuje da će temperatura vazduha biti iznad prosjeka, napominjući da velike vrućine prati i velika suša, što je veoma izraženo na sjeveru Republike Srpske.

Kovačić je naveo da će ovo ljeto biti toplije od uobičajnog, da je maksimalna temperatura za jun već prevaziđena u Bileći za 1,6 stepeni, u Srpcu i Foči za 0,4, a u Trebinju za 0,3 stepena Celzijusova.

“I Banjaluka je tu blizu, još smo ispod apsolutnog maksimuma za 0,2 stepena Celzijusova. Јoš će ovaj dan donijeti izuzetno visoku teperaturu, tako da će sigurno još neki maksimum biti prevaziđen”, rekao je Kovačić.

On je dodao da će do kraja juna biti veoma vruće, toplotni talas će oslabiti sutra i tokom vikenda, sa malim osvježenjem, ali da će i dalje temperatura ostati između 25 i 30, a na sjeveru i jugu 33 stepena, što je osvježenje za pet do sedam stepeni Celzijusovih.

“Nakon tog ponovo imamo porast temperature do 35 ili 36 stepeni, a na samom kraju mjeseca i osvježenje”, rekao je on.

Kovačić je naveo da će prva sedmica jula biti dosta promjenljiva sa čestim nestabilnostima, a najvjerovatnije od kraja prve dekade jula, pa do kraja mjeseca će ponovo biti veoma toplo i vruće vrijeme.

On je dodao da dugoročne prognoze pokazuju da će i avgust imati temperaturu iznad prosjeka, napominjući da ove velike vrućine prati i velika suša, što je veoma izraženo na sjeveru.

“Na primjer u Banjaluci je do danas palo samo 11,1 litar kiše po metru kvadratnom, a prosjek za jun je 107 litara. Јun se inače računa za sekundarni maksimum padavina u toku godine za Republiku Srpsku”, naveo je Kovačić.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u toku noći biće toplo, na sjeveru i jugu očekuje se tropska noć sa minimalnom temperaturom 20 stepeni i više stepeni Celzijusovih.

Sutra ujutru i tokom dana biće sunčano, veoma toplo i vruće uz promenljivu dnevnu oblačnost. Poslije podne i predveče će postojati uslovi za prolazne pljuskove, uglavnom u centralnim krajevima, na sjeveru i sjeveroistoku i pojavu grmljavine lokalno.

Duvaće vjetar slab do umjeren, jugozapadni pa zapadni, poslije podne pojačan.

Minimalna temperatura vazduha biće od 16 do 22, na jugu i lokalno sjeveru do 25 stepeni, a najviša dnevna od 31 do 36, na sjeveru do 38 stepeni Celzijusovih.

U subotu, 26. juna, u toku noći biće ponegdje pljuskova, a tokom jutra se očekuje sunčano i malo svježije vrijeme nego prethodnih dana.

Tokom dana biće sunčano, uz malu dnevnu oblačnost, sa malo nižom dnevnom temperaturom. Poslije podne će biti uslova za pljuskove na istoku i centralnim krajevima.

Minimalna temperatura vazduha biće od 14 do 19, na jugu do 23 stepena, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu i sjeveru do 31 stepen Celzijusov.

U nedjelju, 27. juna, tokom jutra i dana biće sunčano uz malu dnevnu oblačnost, sa temperaturom malo nižim nego prethodnih dana.

Minimalna temperatura vazduha biće od 15 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu i sjeveru do 34 stepena Celzijusova.

U ponedjeljak, 28. juna, biće sunčano, veoma toplo i vruće uz malu dnevnu oblačnost, sa temperaturom malo višom nego prethodnog dana.

Tokom noći na utorak, 29. jun, biće toplo, na sjeveru i jugu se očekuje tropska noć sa minimalnom temperaturom od 20 stepeni Celzijusovih i iznad.

Minimalna temperatura vazduha biće od 15 do 20, na jugu do 23 stepeni, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu i sjeveru do 38 stepeni Celzijusovih.