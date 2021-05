Kakvo nas vrijeme očekuje u naredna tri dana

U četvrtak će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetko može pasti malo kiše.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Na sjeveru i sjeveroistoku zemlje vjetar istočnog smjera. Jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11, na jugu do 14, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 15 i 21 stepen.

U petak će Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana u sjevernim dijelovima se očekuje slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 7 i 13, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 17 i 23, a na jugu do 25 stepeni.

U subotu se u BiH prognozira malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura između 7 i 13, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 15 i 21, a na jugu do 24 stepena, prenosi "N1".