Kakvo nas vrijeme očekuje u naredne dvije sedmice?

SARAJEVO - Nakon stabilne i nadprosječno tople prve sedmice jula, prodor sviježijeg i vlažnijeg vazduha usloviće destabilizaciju atmosfere iznad Bosne i Hercegovine.

U utorak i srijedu očekuje se kiša, pljuskovi praćeni grmljavinom, a nije iskljućena i pojava grada. Od četvrtaka (11. jula) prognozira se pretežno sunčano. U dijelovima BiH je u poslijepodnevnim satima moguć razvoj oblaka s pljuskovima i grmljavinom.

Jutarnje temperature na sjeveru BiH prognoziraju se između 12°C i 18°C, a na jugu zemlje od 18 do 22°C. Maksimalne dnevne temperature očekuju se između 18°C i 24°C, a na jugu zemlje do 30°C, lokalno i do 32°C.

Pretežno sunčano uz blagi porast temperature vazduha, prema raspoloživim sinoptičkim kartama očekuje se i u periodu od 15. do 22. jula. Rijetki popodnevni pljuskovi mogući su u planinskim i predplaninskim područjima kao i na sjeveru BiH.

Jutarnje temperature vazduha kretaće se u rasponu od 13°C do 19°C na sjeveru, a na jugu do 22°C.

Temperature tokom dana nasjeveru BiH biće od 26°C do 32°C, a u južnim dijelovima do 34°C.

