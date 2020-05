Kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima?

SARAJEVO, BANJALUKA - U ponedjeljak u jutarnjim satima na sjeverozapadu BiH može da se očekuje pretežno oblačno vrijeme.

U ostaku zemlje sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne ili u večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući na jugozapadu i ponegdje u Hercegovini.

Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 16, na jugu i sjeveru do 19, a dnevna od 22 do 28 °C.

U utorak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima u većem dijelu, uglavnom poslije podne. Na sjeveroistoku je moguća i grmljavina. Jutarnja temperatura od 7 do 14, na jugu do 18. Dnevna temperatura u Posavini i Krajini od 8 do 15, u ostaku do 21, a na jugu zemlje od 20 do 25 °C.

Meteorolozi za srijedu prognoziraju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 22 do 28 °C.

U četvrtak bi, prema prognozama, trebalo da bude sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18. Dnevna temperatura u sjevernim dijelovima od 9 do 16, u centralnim i istočnim područjima do 20, a u Hercegovini od 22 do 27 °C, saopšteno je danas iz FHMZ BiH, prenosi televizija "N1".