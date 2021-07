Kakvo nas vrijeme očekuje u narednim sedmicama?

Nakon kišnog i temperaturno ugodnijeg vikenda, od ponedjeljka poslije podne, širom Bosne i Hercegovine, slijedi prestanak padavina i razvedravanje.

Stabilno, suvo i toplo vrijeme prognozira se od 5. do 8. jula, nakon čeka slijedi period promjenjivih vremeskih prilka uz slabe i povremene padavine (od 9. do 15. jula). Od 16. jula do kraja prognoziranog perioda izgledno je stabilno i toplo vrijeme.

Od 6. do 9. jula temperature će biti visoke, iznad prosječnih ljetnih, jutarnje u sjevernim dijelovima od 16 do 21, u Hercegovini oko 24°C, danju temperature na sjeveru između 33 i 38, u Hercegovini do 40 °C.

Uz očekivanu promjenu vremena, od 10. do 15. jula, prognoziraju se nešto niže vrijednosti temperature vazduha. Tokom jutra na sjeveru od 12 do 17, u Hercegovini do 19 stepeni, dok će dnevne na sjeveru dostizati vrijednosti do 27, u Hercegovini do 35°C.

Ponovni porast temperature moguć je od 16. jula, a očekivane vrijednosti tokom jutra kretaće se od 15 do 20, na jugu do 21, danju do 34 u sjevernijim dijelovima i 38 u Hercegovini, prenosi "N1".