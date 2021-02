Kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku februara?

U naredna dva dana u našoj zemlji preovladavaće nadprosječno toplo i oblačno vrijeme s kišom na sjeveru i pljuskovima na jugu.

Na planinama može zalepršati i pokoja pahulja snijega. Duvaće na momente jak vjetar južnog smjera. Od četvrtka sa padom temperatura vazduhaa, kiša će u sjevernim dijelovima preći u susnježicu i snijeg a do kraja dana padavine prestati. Za vikend hladno i bez padavina.

Minimalne jutarnje temperature u Bosni i Hercegovini variraće od 4°C do 9°C. Najviše dnevne temperature između 10°C i 16°C. Od sredine sedmice prognozira se osjetiniji pada temperature vazduha, minimalne temperature variraće od -9°C do -4°C u sjevernim dijelovima, do 3°C na području Hercegovine. Maksimalne dnevne između -5°C i -1°C u Hercegovini do 4°C.

Za period od 15 do 22. februara, prema raspoloživim prognostičkim modelima, prognozira se suvo i stabilno ali i vrlo hladno vrijeme. Period će karakterisati hladni i studeni dani. Negativne temperature na sjeveru očekuju se tokom čitavog dana.

Minimalne temperature vazduha biće u rasponu od -12°C i -6°C na sjeveru, do 0°C na jugu. Maksimalne temperature kretaće se između -8°C i -3°C u sjevernim dijelovima, na jugu Hercegovine do 4°C, prenosi "N1".