Kakvo nas vrijeme očekuje u nedjelju

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost.

Јutarnja magla lokalno po kotlinama i riječnim dolinama može se zadržati tokom prijepodneva, a na planinama se očekuje slab mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha biće od dva do osam, na jugu do 11, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen Celzijusov.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Novi Grad, Prijedor i Srbac šest, Rudo, Višegrad i Foča osam, Doboj deset, Banjaluka 12, Čemerno, Bihać i Sarajevo 13, Bijeljina, Šipovo, Tuzla, Zenica, Bugojno i Livno 14, Sokolac 15, Ribnik 16, Bileća, Han Pijesak, Srebrenica i Mostar 17, Mrkonjić Grad 18, te Trebinje 21 stepen Celzijusov.