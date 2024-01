Kakvo nas vrijeme očekuje u nedjelju

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, na istoku sa malo oblaka i uglavnom suvo.

Јutro će biti hladnije uz slab mraz, oko rijeka i po kotlinama sa maglom, koja se ponegdje može zadržati i duže tokom dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom noći i ujutru na istoku su moguće slabe, prolazne padavine.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus sedam do nula, na sjeveroistoku i jugu do tri, a maksimalna dnevna od tri na istoku i u mjestima sa maglom do 11 na sjeveru i jugu, u višim predjelima od minus jedan stepen Celzijusov.

Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapani vjetar.

