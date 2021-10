Kakvo nas vrijeme očekuje u petak

SARAJEVO - Na većini krajeva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra je mjestimično moguća slaba kiša, na višim planinama slab snijeg, dok će na sjeverozapadu i na jugu preovladavati uglavnom sunčano vrijeme.

Ujutru će biti promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, lokalno će oko rijeka biti uslova za maglu, na planinama hladno.

Tokom dana očekuje se uglavnom sunčano na sjeverozapadu i jugu, u ostalim predjelima pretežno do potpuno oblačno, mjestimično sa slabom kišom, dok je na višim planinama moguće provijavanje slabog snijega, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni vjetar, na jugu umjerena do jaka bura.

Jutarnja temperatura vazduha od dva do šest, na jugu do osam, na planinama od minus dva stepena, a najviša dnevna od sedam do 13, na jugu do 16, na planinama od dva stepena Celzijusova.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u centralnim, sjevernim i istočnim područjima zabilježena je slaba kiša.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica minus pet, Han Pijesak dva, Čemerno četiri, Gacko, Mrakovica i Sokolac pet, Drinić šest, Sarajevo i Nevesinje sedam, Mrkonjić Grad, Rudo, Srebrenica i Šipovo osam, Bijeljina, Višegrad i Ribnik devet, Zvornik i Foča 10, Banjaluka, Doboj, Novi Grad i Prijedor 11, Srbac 12, Bileća 13, Mostar 14, Trebinje 15 i Neum 16 stepeni Celzijusovih.