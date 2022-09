Kakvo nas vrijeme očekuje u petak

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, uz dnevnu temperaturu vazduha do 27 stepeni Celzijusovih.

Tokom jutra i prije podneva u većini krajeva biće oblačno sa kišom, a obilnije padavine se očekuju u Hercegovini i na krajnjem sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne kiša će jačati na zapadu, zatim i na jugu, a do večeri će zahvatiti većinu predjela, uz mogućnost obilnijih padavina u Hercegovini i na zapadu.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 13 do 18, na jugu do 22 stepena, a dnevna od 16 do 27 stepeni Celzijusovih.

U Hercegovini je usljed obilnijih pljuskova moguća pojava bujica i urbanih poplava, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 12, Kalinovik, Livno i Srebrenica 22, Foča, Gacko i Nevesinje, Šipovo i Grude 24, Rudo, Sokolac, Bugojno, Sarajevo i Široki Brijeg 25, Višegrad, Drvar, Mostar i Neum 26, Mrkonjić Grad, Srbac, Gradačac, Tuzla i Zenica 27, Bileća, Doboj, Zvornik, Trebinje, Bihać i Jajce 28, Prijedor, Banjaluka i Bijeljina 29, te Sanski Most 30 stepeni Celzijusovih.