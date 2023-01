Kakvo nas vrijeme očekuje u petak

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz dnevnu tempereturu vazduha do deset stepeni Celzijusovih.

Јutro će biti umjereno do pretežno oblačno, oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i jugoistoku magla, a na jugu pretežno vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće pretežno oblačno, a u večernjim časovima na sjeverozapadu se očekuje slaba kiša koja će se u noći širiti ka centralnim predjelima i istoku, dok će na višim planinama padati slab snijeg.

Јutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do četiri, u višim predjelima od minus šest stepeni, a dnevna od pet do 10, na jugu do 13, u višim krajevima od jedan stepen Celzijusov.

Vjetar slab i promjenljiv ili sjevernih smjerova.

Danas je u BiH i na sjeveru Hercegovine bilo pretežno oblačno, a u većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano vrijeme, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.