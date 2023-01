Kakvo nas vrijeme očekuje u petak

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje oblačno i malo hladnije vrijeme, uz slab do umjeren snijeg.

U nižim predjelima manji porast snježnog pokrivača, a u višim predjelima očekuje se novih 10 do 15 centimetara, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkoga zavoda.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera.

Јutarnja temperatura većinom između minus pet i nula, na jugu od dva do šest, a najviša dnevna od minus tri do dva, na jugu od pet do devet stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas je u bilo oblačno, rijetko je padao slab snijeg, dok je u Hercegovini djelimično vedro.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus šest, Han Pijesak minus pet, Ivan sedlo minus tri, Drinić, Kalinovik, Kneževo, Sokolac i Čemerno minus dva, Mrkonjić Grad minus jedan, Srebrenica, Šipovo, Bugojno, Gradačac, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla nula, Banjaluka, Gacko, Doboj, Ribnik, Bihać, Sanski Most i Zenica jedan, Višegrad, Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Rudo, Srbac, Foča, Drvar i Livno dva stepena Celzijusova.

U Nevesinju su u 13.00 časova izmjerena četiri stepena, u Bileći, Mostaru i Širokom Brijegu deset, te Trebinju 13 stepeni Celzijusovih.