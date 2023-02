Kakvo nas vrijeme očekuje u petak

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno suvo vrijeme uz sunčane periode i temperaturu vazduha do 12 stepeni Celzijusovih, a uveče naoblačenje sa padavinama.

Ujutro će biti pretežno oblačno, a na jugu i zapadu pretežno vedro i hladno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom večeri i u noći na subotu uslijediće naoblačenje sa sjeveroistoka sa jačim padavinama - kiša se očekuje u nižim predjelima, na istoku lokalno i pljuskovi, a u višim predjelima i na planinama snijeg.

Duvaće slab vjetar, promjenljivog smjera.

Јutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus tri do tri, u višim predjelima od minus šest, a dnevna od četiri do devet, na jugu do 12, u višim predjelima od minus jedan stepen Celzijusov.

Danas je na sjeveroistoku bilo pretežno oblačno, a u ostalim predjelima sunčano uz umjerenu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.