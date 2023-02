Kakvo nas vrijeme očekuje u petak

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano i hladno vrijeme, a temepratura će ujutro u nekim krajevima padati i 12 stepeni ispod nule.

Jutro će biti hladno i pretežno vedro, uz umjeren, u višim predjelima jak mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se hladno i pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost na jugu i jugoistoku.

Jutarnja temperatura vazduha od minus 12 do minus pet, na jugu do minus jedan, u višim krajevima i do minus 18 stepeni, a najvišom dnevnom od minus jedan do četiri, na jugu do devet stepeni Celzijusovih

Duvaće slab i promjenljiv vjetar, na jugu slaba do umjerena bura.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno oblačno vrijeme u Krajini i na sjeveru, a u većini krajeva je pretežno sunčano.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus 15, Čemerno minus pet, Han Pijesak i Prijedor minus četiri, Sokolac minus tri, Gacko, Banjaluka i Bihać minus dva, Nevesinje, Zvornik i Sarajevo nula, Gradačac i Livno jedan, Bijeljina, Doboj i Tuzla dva, Drvar tri, Zenica četiri, Bileća i Mostar šest, te Trebinje i Neum sedam stepeni Celzijusovih.