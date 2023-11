Kakvo nas vrijeme očekuje u petak

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, sa kišom poslije podne u većini predjela, a na planinama i snijegom.

Јutro i prije podne biće promjenljivo oblačno i toplije, oko riječnih tokova i po kotlinama magla, na jugu povremena kiša, a u ostalim predjelima suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sredinom dana kiša će početi i ponegdje na sjeveroistoku, a tokom popodneva i do večeri kiša i prolazno jači pljuskovi zahvatiće sjeverne predjele.

Uveče i tokom noći na subotu kiša će se proširiti na većinu krajeva, a uz zahlađenje u brdsko-planinskim predjelima će preći u snijeg.

Јutarnja temperatura vazduha biće od minus jedan do sedam, na jugu do 12, a dnevna od devet do 15, u mjestima gdje se magla bude duže zadržavala od pet stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar, južnog smjera, a u poslijepodnevnim i večernjim časovima mijenja smjer na sjever, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Han Pijesak i Čemerno jedan, Kalinovik i Kneževo dva, Mrkonjić Grad, Sokolac, Srebrenica i Sarajevo četiri, Šipovo pet, Banjaluka, Bijeljina, Zvornik i Ribnik šest, Doboj, Prijedor, Novi Grad, Rudo, Srbac i Foča sedam, Višegrad osam, Gacko devet, Mostar 13, Neum 16, Bileća 17 i Trebinje 18 stepeni Celzijusovih.

