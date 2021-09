Kakvo nas vrijeme očekuje u ponedjeljak

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će u većini krajeva biti oblačno sa kišom.

Jutro i prije podne na sjeverozapadu, zapadu i jugu oblačno, mjestimično sa kišom ili pljuskovima, a u centralnom pojasu i na istoku sa sunčanim intervalima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne oblačno u sjevernim područjima, mestimično sa kišom, a lokalno i nestabilno sa pljuskovima od centralnih predjela ka istoku.

Na jugu uveče uglavnom suvo uz promjenjljivu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog smjera, na momente i pojačan, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura biće od 10 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu 26 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Čemerno 17, Kalinovik 18, Sokolac, Mrakovica, Livno 19, Han Pijesak 20, Prijedor, Ribnik, Šipovo, Gacko, Bugojno 22, Foča, Sarajevo, Mostar, Zenica, Tuzla 23, Višegrad, Srbac 24, Bileća, Trebinje, Banjaluka 25, Bijeljina 26, te Doboj 27 stepeni Celzijusovih.