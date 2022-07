Kakvo nas vrijeme očekuje u ponedjeljak

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano vrijeme uz maksimalnu temperaturu vazduha do 29 stepeni Celzijusa.

Jutro će na sjeveru biti svježe uz malu oblačnost, na jugu i istoku pretežno vedro i sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 18, u višim predjelima od devet, a maksimalna dnevna od 23 do 29 na sjeveru i jugu, u centralnim i višim predjelima od 18 do 22 stepena Celzijusa.Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, povremeno pojačan u južnim predjelima.

Promjenljivo oblačno vrijeme, uz sunčane periode i moguću mjestimičnu slabu kišu očekuje se narednih nekoliko dana.

Temperature izmjerene u 14.00 časova: Bjelašnica sedam, Kalinovik i Mrakovica 18, Kneževo i Sokolac 19, Gacko 20, Mrkonjić Grad, Srebrenica i Bihać 22, Prijedor, Livno, Sanski Most i Sarajevo 23, Doboj, Srbac, Bugojno, Gradačac i Tuzla 24, Banjaluka, Novi Grad, Ribnik i Rudo 25, Bijeljina, Višegrad i Zenica 26, Bileća i Neum 27, Trebinje i Mostar 28 i Grude 29 stepeni Celzijusa.