Kakvo nas vrijeme očekuje u ponedjeljak

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti pretežno sunčano i toplije vrijeme, dok su kratkotrajni pljuskovi mogući ponegdje na istoku.

Jutro će biti svježe i pretežno vedro uz umjerenu oblačnost, ponegdje oko rijeka sa prolaznom maglom, a višim predjelima hladno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 17, na jugu do 20, a maksimalna dnevna od 27 do 33, u višim predjelima od 23 stepena Celzijusa.

Duvaće slab do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar.Pretežno sunčano i toplije vrijeme očekuje se i narednih nekoliko dana, uz poslijepodnevno naoblačenje u pojedinim krajevima sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, pa lokalno može doći i do nepogoda.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas je u većini krajeva bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperature vazduha izmjerene u 14.00 časova: Bjelašnica osam, Čemerno 15, Han Pijesak 16, Sokolac i Ivan-sedlo 18, Gacko 19, Kneževo, Mrakovica, Rudo i Sarajevo 21, Foča 22, Bijeljina, Trebinje, Šipovo, Livno i Tuzla 23, Bileća, Mrkonjić Grad i Gradačac 24, Doboj, Ribnik, Neum i Zenica 26, Banjaluka, Novi Grad, Srbac i Sanski Most 27 i Prijedor, Bihać i Grude 28 i Mostar 30 stepeni Celzijusa.