Kakvo nas vrijeme očekuje u ponedjeljak

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se nastavlja nestabilno vrijeme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom, koji će zahvatiti većinu predjela, a ponegdje se očekuju i lokalne nepogode.

Ujutru će u većini krajeva biti umjereno do pretežno oblačno i suvo uz maglu u dolinama rijeka i po kotlinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče će kiša padati ponegdje na sjeveru i zapadu, a u ostalim predjelima kiša će prestati.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjeveroistočni.

Јutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 16, a najviša dnevna od 20 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Sokolac 15, Han Pijesak 16, Kalinovik, Čemerno 17, Sarajevo, Livno 18, Mrkonjić Grad, Mrakovica, Foča, Bugojno, Zenica 19, Gacko, Srebrenica 20, Višegrad, Bihać, Tuzla 21, Bijeljina, Doboj 22, Banjaluka, Novi Grad, Srbac, Rudo 23, Bileća, Prijedor 24, Mostar 25, Trebinje 27 stepeni Celzijusovih.