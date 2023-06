U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano i toplije vrijeme uz promjenljivu oblačnost.

Na istoku samo ponegdje je moguća slaba prolazna kiša tokom popodneva, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha iznosiće od 13 do 18, na jugu do 21, u višim predjelima od 10, a dnevna od 26 do 32, u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusovih.