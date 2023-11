Kakvo nas vrijeme očekuje u ponedjeljak

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će preovladavati toplije vrijeme, uveče će u pojedinim krajevima padati kiša, a zahlađenje sa snijegom očekuje se od utorka, 21. novembra.

Ujutru će biti umjereno oblačno, u višim predjelima na istoku očekuje se slab mraz, a oko rijeka i po kotlinama ponegdje magla.

Tokom dana biće toplije uz postepeno naoblačenje od juga i zapada. Više sunčanih perioda očekuje se na istoku. Uveče će na sjeverozapadu početi da pada kiša, a u noći će padavine jačati i postepeno zahvatiti zapadne i južne predjele, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda

Duvaće slab i promjenljiv vjetar u prvom dijelu dana, a zatim slab do umjeren jugozapadni.

Jutarnja temperatura vazduha od jedan do sedam, u višim predjelima od minus tri, a maksimalna dnevna od 11 do 17, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme, uz umjerenu oblačnost.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Ivan Sedlo, Čemerno pet, Sokolac, Han Pijesak šest, Kalinovik sedam, Bugojno, Prijedor, Sarajevo, Srebrenica, Srbac, Kneževo, Mrkonjić Grad osam, Šipovo, Gacko, Novi Grad, Rudo, Sanski most devet, Bileća, Višegrad, Foča, Doboj, Široki Brijeg, Zenica 10, Banjaluka, Bihać, Ribnik, Livno, Tuzla 11, Bijeljina, Mostar 12, Neum 13 i Trebinje 14 stepeni Celzijusovih.

Meteorolozi za utorak, 21. novembra, najavljuju zahlađenje uz jaču kišu i pad temperature, a prolazno će duvati i jak sjeverni vjetar.

Snijeg će prvo početi da pada u brdsko-planinskim predjelima, uz formiranje i porast snježnog pokrivača. Na istoku će popodne i krajem dana kiša preći u susnježicu ponegdje i u nižim predjelima.

Maksimalna temperatura vazduha od šest do 10, na jugu do 15, a uveče zbog zahlađenja temperatura će biti od tri do devet, u višim predjelima od minus jedan stepen.

Hladnije sa kišom biće u srijedu, 22. novembra, a u brdsko-planinskim predjelima snijeg će i dalje padati pa se očekuje porast snježnog pokrivača.

Tokom dana uz pad temperature, mjestimično će kiša preći u susnježicu i snijeg i u nižim krajevima, a do kraja dana padavine bi mogle prestati. Uveče će biti sve hladnije.

Jutarnja temperatura vazduha od jedan do pet, na jugu do devet stepeni, a u višim predjelima od minus tri, a najviša dnevna od tri do osam, na jugu do 11, a u višim predjelima od minus jedan.

Hladno i suvo biće u četvrtak, 23. novembra, snijeg će provejavati samo ponegdje na istoku, a na jugu će povremeno padati slaba kiša.

Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do dva, na jugu do sedam, a u višim predjelima od minus pet, a najviša dnevna od dva do šest, na jugu do 12, a u višim predjelima od minus dva stepena Celzijusova.

