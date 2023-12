Kakvo nas vrijeme očekuje u ponedjeljak

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se u većini predjela očekuje kiša, koja će do večeri prestati.

Ujutro će biti toplo i vjetrovito, na jugu i zapadu oblačno sa kišom, a u ostalim predjelima suvo uz sunčane periode, saopšteno je iz Republičkog hidrometorološkog zavoda.

Prije podne kiša će jačati na sjeverozapadu i postepeno će se premještati ka centralnim predjelima i istoku.

U prvom dijelu dana duvaće umjeren do jak vjetar, južnih smjerova, a popodne i uveče slab do umjeren sjeverni.

Maksimalna temperatura vazduha ujutru i prije podne biće od osam na zapadu do 15 na istoku, u višim predjelima od pet stepeni Celzijusovih, a tokom dana će doći do zahlađenja, pa će uveče biti od nula do pet, na jugu 10 stepeni Celzijusovih.

