Kakvo nas vrijeme očekuje u prvim danima jeseni

Prvi dani jeseni u Republici Srpskoj donose promjenu vremena, pa se sutra i narednih dana očekuju kiša, ponegdje i obilnija, i pad temperature vazduha, navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Meteorolozi su za sutra u prvom dijelu dana najavili oblačno vrijeme sa obilnijom kišom na sjeverozapadu, slabije padavine na jugu, dok će na istoku biti suvo i toplo uz sunčane periode.

Tokom popodneva padavine će jačati na jugu, sjeveru i zapadu, a kiša će premiještati i ka istoku. U većini predjela uveče će biti obilnih padavina, a do večeri će i na istoku doći do pada temperature.

Vjetar će biti umjeren do jak, na sjeveru slab do umjeren, a na planinama ponegdje i olujni južnih smjerova.

Јutarnja temperatura od 14 do 22, a maksimalna od 18 na sjeverozapadu do 31 stepeni na istoku, u višim predjelima na zapadu od 16 stepeni, popodne i uveče sve hladnije.

Znatno hladnije biće u nedjelju, 24. septembra, kada se očekuju obilnije padavine na istoku, dok će do kraja dana kiša slabiti i prestati na zapadu. I dalje će biti vjetrovito uz umjeren do jak vjetar sjevernih smjerova.

Minimalna temperatura vazduha od 10 do 17, u višim predjelima od sedam, a maksimalna temperatura od samo 12 do 18, na jugu do 22, u višim predjelima od devet stepani.

Oblačno, hladno sa kišom biće i u ponedjeljak, 25. septembra, ali će do kraja dana padavine prestati u većini predjela. Na jugu će doći do postepenog razvedravanje i malo toplijeg vremena.

Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, u višim predjelima od sedam, a maksimalna temperatura od 13 do 19, na jugu do 25, u višim predjelima od 10 stepena Celzijusova.