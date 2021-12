Kakvo nas vrijeme očekuje u prvim danima nove godine

Prvi dani nove godine neće se previše razlikovati od zadnjih dana ove godine, prognoza je Federalnog hidrometeoroliškog zavoda BiH.

Prevladavaće natprosječno toplo i pretežno oblačno sa slabom kišom.

U subotu, 1. januara 2022, očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 12 do 18 stepeni Celzijusa.

Drugog dana nove godine, očekuje se sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 12 do 18 stepeni.

U ponedjeljak, 3. januara 2022, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

Sredinom sedmice, od 4. januara, prema prognozi Zavoda, očekuje se osjetniji pad temperature vazduha moguć je i snijeg na većem prostoru Bosne i Hercegovine.

Minimalne temperature biće u rasponu od -5°C i 0°C u Bosni, 5°C u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature variraće između 0 i 6 stepena u Bosni do 8 u Hercegovini.