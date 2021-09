Kakvo nas vrijeme očekuje u srijedu

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz temperaturu vazduha do 33 stepena Celzijusova.

Ujutro će biti vedro uz malu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 16 stepena, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni, lokalno na sjeveru i jugu do 33 stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren vjetar promjenjivih pravaca.

U toku noći sa srijede na četvrtak biće oblačno, sa uslovima za slabu kišu na zapadu i jugu.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 12, Nevesinje 16, Kalinovik 21, Mrakovica, Sokolac i Han Pijesak 24, Gacko i Foča 26, Drinić, Mrkonjić Grad i Srebrenica 27, Sarajevo, Rudo i Šipovo 28, Bileća i Ribnik 29, Bijeljina, Višegrad, Zvornik, Srbac i Trebinje 30, Banjaluka, Doboj i Prijedor 31, Neum 32, te Mostar 33 stepena Celzijusova.