Kakvo nas vrijeme očekuje u srijedu

ISTOČNO SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, prije podne sa kišom u južnim, zapadnim i jugozapadnim a tokom dana padavina će biti i u ostatku zemlje.

Jutro pretežno oblačno i hladno, mjestimično još sa slabim padavinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Tokom dana na jugu i zapadu slaba kiša, na jugozapadu u višim predelima može padati susnježica ili snijeg, u ostalim krajevima suvo i ponegdje sa sunčanim intervalima.

Poslije podne na krajnjem jugu kiša, prolazni pljusak dok uveče ponegdje na zapadu može padati veoma slaba kiša.

Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od minus dva do četiri, na jugu do sedam, a najviša dnevna od jedan do šest, na jugu do 10 stepeni Celzijusovih.

Danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus osam, Mrakovica minus četiri, Drinić, Kalinovik, Bihać i Ivan sedlo minus dva, Kneževo, Mrkonjić Grad i Sokolac minus jedan, Banjaluka, Novi Grad, Prijedor, Srbac, Bugojno i Drvar nula, Gacko, Doboj, Zvornik, Ribnik, Gradačac, Jajce, Livno, Sanski Most, Sarajevo i Tuzla jedan, Bijeljina i Zenica dva, Rudo tri, Višegrad četiri, Bileća i Široki Brijeg pet, Mostar i Stolac šest, Neum sedam stepeni Celzijusovih.