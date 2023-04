Kakvo nas vrijeme očekuje u srijedu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti oblačno, hladno i pretežno suvo vrijeme, a slab snijeg očekuje se samo ponegdje na istoku.

Ujutro i prije podne biće oblačno uz slab snijeg na planinama i na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu Hercegovine očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, a poslije podne uz slabu prolaznu kišu. Uveče i tokom noći slijedi djelimično razvedarvanje i biće sve hladnije.

Duvaće slab vjetar, sjeverni i sjeverozapadni.

Јutarnja temperatura vazduha će iznositi od minus tri do jedan, na jugu do četiri, u višim predjelima od minus sedam, a dnevna od dva na istoku do osam na sjeverozapadu, na jugu oko 10, te u višim predjelima od minus četiri Celzijusova stepena.