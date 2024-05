Kakvo nas vrijeme očekuje u srijedu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH u srijedu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz uslove za lokalne nepogode, jače padavine ponegdje i moguću pojavu grada.

Ujutru i prijepodne biće promjenljivo, uz smjenu sunčanih i oblačnih perioda i uglavnom suvo. Sredinom dana na jugu razvoj oblaka donijeće kišu i pljuskove sa grmljavinom, a popodne i do večeri kiša i pljuskovi će se širiti ka zapadu i istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha biće između 10 i 16, a najviša dnevna između 18 i 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih.

U Srpskoj i FBiH danas je bilo malo do umjereno oblačno i sunčano, tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a do kraja dana se očekuju i padavine.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica devet, Čemerno 13, Gacko 14, Kalinovik i Mrakovica 16, Kneževo 18, Drinić i Ivan-sedlo 19, Bileća, Sokolac, Han Pijesak i Drvar 20, Ribnik i Bugojno 21, Mrkonjić Grad, Livno i Sarajevo 22, Trebinje i Široki Brijeg 23, Srebrenica i Neum 24, Zvornik i Tuzla 25, Banjaluka, Bijeljina, Novi Grad, Prijedor, Rudo, Srbac, Foča, Gradačac, Sanski Most i Zenica 26, Višegrad, Doboj i Mostar 27, te Bihać 28 stepeni Celzijusovih.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.